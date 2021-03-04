بواقع 16 الف وحدة.. بغداد تصادق على تصاميم مدينة سكنية

2021/03/04 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الخميس، المصادقة على التصاميم الاساسية لمدينة الطارق السكنية، بواقع 16 الف وحدة في ناحية النصر والسلام بقضاء ابو غريب.

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