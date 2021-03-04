الخارجية: اكتمال كافة الاستعدادات لزيارة البابا

2021/03/04 | 16:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، اكتمال كافة التحضيرات لاستقبال البابا فرنسيس.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "كافة الاستعدادات لزيارة البابا اكتملت من خلال اللجنة المنظمة للزيارة".

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