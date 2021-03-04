البابا فرنسيس: أرغب منذ فترة طويلة في لقاء الشعب الذين عانى كثيراً

2021/03/04 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب البابا فرنسيس، اليوم الخميس، عن رغبته منذ فترة طويلة في لقاء الشعب العراقي الذين عانى كثيراً.وقال البابا فرنسيس في تغريدة عبر “تويتر”، انه “سيتوجه غداً إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام”.وأضاف “لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا”.وتابع، “أسألكم …

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