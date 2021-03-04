2021/03/04 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، المصادقة على التصاميم الاساسية لمدينة الطارق السكنية، بواقع 16 الف وحدة في ناحية النصر والسلام بقضاء ابو غريب.

وقال المحافظ، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “المشروع السكني قابل للزيادة الى اكثر من 30 الف وحدة اذا ما تم الشروع بالسكن العامودي، والتغلب على عقبة تصاميم البنى التحتية المتعارضة مع المشروع”.

وأكد “وجود خطة تتعلق اما ببناء الوحدات السكنية او توزيعها على شكل قطع اراضي، لتشمل عدة فئات منها المواطنين، والموظفين، والرعاية الاجتماعية، وذوي والشهداء، ومنتسبي وزارة الصحة، والقوات الامنية”.

واشار العطا الى ان “المشروع سيرى النور قريباً بعد مصادقة وزارة الاعمار والاسكان، والشروع بالتصاميم التفصيلية للمدينة لغرض البدء بتوزيع الاراضي على مستحقيها”.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يصادق على تصاميم مدينة الطارق بواقع 16 الف وحدة سكنية في ابو غريب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يصادق على تصاميم مدينة الطارق بواقع 16 الف وحدة سكنية في ابو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).