الشيخ حمودي: لقاء البابا بالمرجع الأعلى هو تأكيد لمكانته الاسلامية العظيمة

2021/03/04 | 16:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، ان اللقاء المرتب للبابا فرانسيس بسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) لهو تأكيد لمكانته الاسلامية العظيمة ودوره الكبير في ترسيخ قيم التآخي والعدل والسلام.وقال سماحة الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “زيارة البابا فرانسيس للعراق حدث عالمي، […]

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