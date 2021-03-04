الشيخ حمودي ينعى العلامة اللبناني أحمد الزين

2021/03/04 | 16:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمناء لتجمّع العلماء المسلمين في لبنان العلامة الشيخ أحمد الزين.وقال سماحة الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة العلامة الشيخ أحمد الزين، رئيس مجلس الأمناء لتجمّع العلماء المسلمين في لبنان”.وأضاف […]

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