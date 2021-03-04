كورونا يخطف احد ابرز قادة الجيش المصري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

2021/03/04 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي منذ قليل، كمال عامر، رئيس لجنة

الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

المصري، حسبما أعلن النائب مصطفى بكري

في تدوينة له على تويتر.

وقال بكري على "تويتر": "البقاء لله، رحل

عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعت

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