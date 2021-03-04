بري لـ (الصباح): لقاء السيد السيستاني والبابا يعد (تأريخياً) و (تأكيداً) بان المسيحية والاسلام من (مشكاة) واحدة

2021/03/04 | 16:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت: أمين ناصر

عد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اللقاء المرتقب بين المرجع السيد علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس الأول خلال زيارة الأخير للعراق التي تبدأ غداً الجمعة، "تاريخياً".

وقال بري لـ ”الصباح”: ان "زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من "مشكاة" واحدة ...



ومصدرهما واحد ...



ونورهما واحد ...



من الاله الواحد، وتدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة".

واضاف بري ان "زيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس الى العراق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة ممثلة بسماحه آية الله العظمى السيد علي السيستاني بقدر ما تحمل من دلالات على أهميه ترسيخ الاخوة الانسانية في هذه المرحلة الراهنة على قواعد المحبة والتسامح بين ابناء الرسالات السماوية، هي ايضا استكمال لما تم التأسيس عليه خلال لقاء شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب".

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