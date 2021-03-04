2021/03/04 | 16:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التوقعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).