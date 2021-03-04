البابا: كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء الشعب العراقي الذي عانى كثيرا

2021/03/04 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، قبيل توجهه إلى العراق، لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذي عانى كثيرًا.

وأضاف البابا فرنسيس في تغريدة على تويتر، غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام، وختم بالقول، أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة.

غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام.



لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا.



أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة.

— البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) March 4, 2021

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