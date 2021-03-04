2021/03/04 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 مارس 2021 | 04:57 مساءً

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إحباط تهريب (ادوية بشرية) في ام قصر

اعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، الخميس، احباط عملية تهريب (ادوية بشرية) في ام قصر.



وذكرت المديرية في بيان تلقته"عين العراق نيوز" عن" تمكن مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط واحباط عملية تهريب حاوية حديدية حجم (40) قدم تحتوي على (ادوية بشرية) مختلفه الانواع مهربة خلف مفروشات".



واضافت" كذلك مخالفة لشروط الخزن الصحي كون الحاوية غير مبردة"، مشيرة الى" تنظيم محضر ضبط اصولي، وانه سيتم عرض الاوراق التحقيقة على انظار قاضي التحقيق".

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