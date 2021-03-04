الصحة تُطمئن: لم نسجل أية أعراض متوسطة أو شديدة على من تلقوا لقاح كورونا

2021/03/04 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي اعراض لدى الفئات تلقت لقاحات فيروس كوورنا، فيما اشارت الى نسبة الحجز على اللقاح.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم الوزارة سيف البدر قوله إن "نسبة إقبال المواطنين على المنصة الخاصة بحجز لقاح كورونا جيد لكن متفاوت"، مشيرا إلى أن "الوزارة الآن تركز على الملاكات الطبية والصحية".وأضاف أن "كمية اللقاحات المخصصة وصلت الى جميع المحافظات واقليم كردستان وعمليات التطعيم بدأت فيها".ولفت الى ان "الوزارة لم تسجل أي اعراض خطرة او متوسطة لغاية اللحظة لدى الفئات التي تلقت عملية التطعيم". يشار الى ان وزارة الصحة بدأت الثلاثاء الماضي بعملية التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا في مستشفى مدينة الطب ببغداد، والمحافظات.فيما باشرت وزارة الاتصالات في وقت سابق بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح.

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