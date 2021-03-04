المالية النيابية تتوقع انخفاض النفط مجددا وتؤكد الارتفاع ليس واقعي

2021/03/04 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

توقعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انخفاض اسعار النفط مجددا، مبينة ان الاسعار الحالية ليست واقعية ومتوقع انخفاضها في كل لحظة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “سبب ارتفاع النفط هو انخفاض الصادرات النفطية السعودية بمعدل مليون برميل نفط مما ادى الى ارتفاع سعر بميل النفط”.

واضاف ان “هذه الارتفاع ليس واقعي وحقيقي وانما خيالي ومتوقع رجوع الانخفاض في اي وقت من العام الحالي بمجرد ارجاع السعودية لصادراتها”.

واوضح ان “النفط ليس بمأمن مما يستدعي من حكومة الكاظمي التحرك السريع واستغلال الارتفاع واتخاذ خطوات اصلاحية سريعة وعدم الاتكال على قروض في وقت لاحق”.انتهى25و

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