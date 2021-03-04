2021/03/04 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت كتلة التغيير النيابية، الخميس، عن اعطاء حكومة الاقليم الجنسيات العراقية لالاف الاكراد الاتراك والسوريين واقامتهم في كردستان مقابل التصويت لهم في الانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن التغيير غالب محمد لـ/المعلومة/ ان “مايجري في اقليم كردستان من قبل الاحزاب الحاكمة كارثة كبرى تهدد الديمقراطية والسلم الاهلي بكردستان”.

واضاف ان “هناك الاف الاكراد من تركيا وسوريا دخلو كردستان ومنحو الجنسيات العراقية من قبل حكومة الاقليم وجرى تقاسمهم من قبل الاحزاب الحاكمة”.

واوضح محمد ان “الغرض منها هو الحصول على اصواتهم الانتخابية في الانتخابات المقبلة فضلا عن مارب انفصالية مستقبلية واخرى مخفية تقف خلفها حكومة الاقليم”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير: حكومة الاقليم منحت الاف الاكراد من تركيا وسوريا الجنسية العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيير: حكومة الاقليم منحت الاف الاكراد من تركيا وسوريا الجنسية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).