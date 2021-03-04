2021/03/04 | 17:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الزراعة، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ _٢٠٢١، المستحقات غير المدفوعة ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع الشركة ومعامل القطاع الخاص، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات.ودعت وزارة الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بناءً على التوجيه، المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).