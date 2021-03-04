رسمياً.. الجماهير حاضرة في بطولة اليورو

2021/03/04 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، عن السماح بحضور جماهيري للمباريات التي ستقام على ملعب الاستاد الوطني في بوخارست، ببطولة الصيف المقبل.

وأكد الاتحاد الروماني في بيان رسمي: “وافقت السلطات من حيث المبدأ على اقتراح اللجنة المنظمة المحلية لبطولة يورو 2020، بدخول المشجعين إلى المدرجات في مباريات البطولة، بنسبة 25% من إجمالي سعة الاستاد الوطني”.

ويقدر الاتحاد الروماني في بيانه عدد المشجعين الذين سيتمكنون من حضور المباريات، “بحوالي 12 ألف متفرج، في الملعب الذي يتسع لـ 55 ألف متفرج.

ويستضيف الملعب 4 مباريات في البطولة، 3 في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16”.

واوضح البيان أنه “سيتم وضع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن الكامل لما يقرب من 12 ألف متفرج سيحضرون كل مباريات يورو 2020 التي ستقام على ملعب أرينا ناشيونالا (الاستاد الوطني)”.

وتم وتم تأجيل يورو 2020 إلى صيف 2021 المقبل بسبب فيروس كورونا، لكنه بقي تحت مسمى “يورو 2020”.



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