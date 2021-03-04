حراك عاجل في البيت الابيض للرد على استهداف عين الاسد

2021/03/04 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت وسائل اعلام اميركية، الخميس، ان هناك حراكا عاجلا في ادارة الرئيس جو بايدن للبحث عن الالية الملائمة للرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وذكرت شبكة سي بي اس الاميركية، إن "البيت الأبيض يجري مناقشات عاجلة حول كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد غربي العراق".

وكان مسلحون قد استهدفوا، امس الاربعاء، قاعدة عين الاسد الجوية التي تتمركو فيها قوات اميركية في محافظة الانبار بـ 10 صواريخ من نوع غراد مما اسفر عن وفاة متقاعد مدني اميركي بنوبة قلبية.

ا.ح

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