مقتل شيخ عشيرة في البصرة

2021/03/04 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شيخ عشيرة اثناء محاولته فض خلاف بين شخصين في البصرة.

وقال مصدر أمني لموقع NRT عربية اليوم، (4 آذار 2021)، ان "شيخ عشيرة في احدى مناطق قضاء الزبير غربي البصرة، قتل اثناء محاولته فض خلاف حصل بين شخصين تطور الى استخدام السلاح، ليتعرض بعدها الى اطلاقات نارية مما أدى الى مفارقته الحياة على الفور".

وأوضح، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال القاتل واطراف النزاع وتم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والقيام بإجراءات التحقيق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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