همام حمودي : زيارة البابا للعراق ..حدث عالمي وتجسيد حي لعظمة مكانة العراق

2021/03/04 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي ان : زيارة البابا فرنسيس للعراق حدث عالمي، وتجسيد حي لعظمة مكانة العراق، كمهبط للانبياء والرسل، ومهد لأولى الحضارات الإنسانية، وأرض المقدسات التي مازالت تشع بقيم الإخاء والمحبة والسلام والمثل الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها شعبنا بمختلف أديانه ومذاهبه وقومياته.وقال في بيان صحفي إن : اللقاء المرتب للبابا فرانسيس بسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) هو تأكيد لمكانته الاسلامية العظيمة ودوره الكبير في ترسيخ قيم التآخي والعدل والسلام، وسيكون بمثابة رسالة تاريخية للشعوب للتعايش الآمن، والتسامح، وصناعة غد لمشرق بالمحبة./انتهى3

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