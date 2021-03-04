توقع باستمرار الاجواء الحالية لما بعد ظهر الغد.. بانخفاض نسبي لدرجات الحرارة في الوسط والجنوب

2021/03/04 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية استمرار الاجواء الحالية لنهار الغد الجمعة..بانخفاض نسبي لدرجات الحرارة في الوسط والجنوب.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس البلاد يتاثر اليوم الخميس بمنخفض جوي من البحرالاحمر ليكون الطقس في عموم البلاد غائما جزئيا وأحيانا غائما مع تســــــاقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والوســـــــــطى خاصة االقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع حدوث عواصف رعدية فيهما .واضاف : ان المنطقتين الوســــطى والجنوبية تتاثران ابتداءا من الاقسام الغربية لهما بمرتفع جوي من البحر المتوســـــط ، وترافق هذا المرتفع رياح شمالية غربية نشطة السرعة (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في اماكن متعددة منهما مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ، ويســــتمر نشاط الرياح الى بعد الظهر من يوم غد الجمعة.واوضح : ان البلاد تشهد غدا الجمعة أنخفاضا نســــــبيا في درجات الحرارة وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بحدود (4-6 )درجة مئوية ./انتهى3

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