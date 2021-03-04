وزير عراقي يعلن توريد مليون جرعة لقاح روسي الى بلده كشحنة عاجلة

2021/03/04 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل اليوم الخميس، الاتفاق مع روسيا على توريد كمية مليون جرعة من لقاح "سبوتنك" الروسي كشحنة عاجلة ترسل ال...

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