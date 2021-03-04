مقتل شيخ عشيرة بنزاع عشائري في البصرة

2021/03/04 | 17:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، يوم الخميس، بمقتل شيخ عشيرة أثناء محاولته فض نزاع مسلح بين شخصين، غربي المحافظة.

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