محكمة تركية ترفض اعتماد التقرير الأميركي حول مقتل خاشقجي

2021/03/04 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والجمعة الماضية، رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" قتل خاشقجي في العام 2018.

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