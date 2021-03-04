العراق يعلن الاتفاق على توريد مليون جرعة من اللقاح الروسي

2021/03/04 | 17:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير النفط رئيس الوفد الحكومي الى روسيا “احسان عبد الجبار اسماعيل”، اليوم الخميس، الاتفاق على توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي كشحنة عاجلة الى العراق خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع.وقال رئيس الوفد الحكومي في تصريح صحفي، ان “هذه الشحنة تمثل الوجبة الاولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها …

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