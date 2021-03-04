الزراعة توجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الحالي

2021/03/04 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢١.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير الزراعة، وجه شركة مابين النهرين العامة للبذور، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢١ ، ( كدفعة خامسة) وبنسبة ٢٥% من مبالغ المستحقات غير المدفوعة ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع الشركة ومعامل القطاع الخاص، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات”.

ودعت الوزارة “المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور ومعامل القطاع الخاص لاستلام مستحقاتهم المالية”.

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