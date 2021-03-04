أسعار النفط ترتفع مع ترقب اجتماع

2021/03/04 | 17:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب نتائج اجتماع تحالف "أوبك+".وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن منظمة أوبك

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