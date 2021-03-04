2021/03/04 | 17:26 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب نتائج اجتماع تحالف "أوبك+".
وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن منظمة أوبك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع مع ترقب اجتماع "أوبك+") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن منظمة أوبك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع مع ترقب اجتماع "أوبك+") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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