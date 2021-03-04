صادقون: لولا الحشد لما استطاع فؤاد حسين تمثيل العراق يوم واحد

2021/03/04 | 17:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

اتهمت كتلة صادقون النيابية، الخميس، وزير الخارجية فؤاد حسين بالتجني على الحشد الشعبي عبر الحديث عنه بشكل لا يليق بهذه المؤسسة التي قدمت الاف الشهداء.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” مؤسسة الحشد الشعبي قدمت الكثير من الدماء ولها تاريخ في الجهاد ضد عصابات داعش الارهابية ولا يمكن لمن يمثل العراق ويحمل في داخلة موقفا وطنيا ان يتحدث عنها بسوء وتجني ويتهمها بالارهاب”.

واضاف، البلداوي، ان” وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لا يليق به ان يكون ممثلا عن هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة التي قدمها ابناء الحشد الشعبي الى جانب القوات الامنية في مناطق العراق التي شهدت سيطرة داعش عليها عام 2014″.

ونوه الى انه” يجب على هذا الوزير ان يعلم بان تضحيات الحشد الشعبي مكنته من الجلوس على الكرسي بل لولا الحشد لما استطاع ايجاد مكانا له في النظام السياسي الحالي وتمثيل العراق ليوم واحد”.

ودعا البلدواي، الى ضرورة ضبط الخطاب الحكومي وانصاف الحشد في المحافل الخارجية وعدم اقحامه في خانة الميليشيات الارهابية وتقديمة كقوة امنية عراقية لها دور مؤثر في المعادلة الامنية في العراق والمنطقة على وجه الخصوص”.انتهى / 25ر

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