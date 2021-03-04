بعد تخطي عتبة الـ5000 إصابة ليومين متتالين.. تصريح جديد من الصحة حول الحظر الشامل - عاجل

2021/03/04 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلقت وزارة الصحة العراقية، الخميس ( 4 آذار 2021)، على امكانية فرض حظر تجوال شامل خلال الزيارة الرجبية، ضمن الاجراءات الوقائية لمنع ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الاحتمالات والخيارات مطروحة بخصوص فرض حظر شامل ايام الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم ، وسيعلن عن الاجراءات للمرحلة المقبلة قريبا".وأضاف اننا "نلاحظ خلال اليومين الماضين ان اعداد الاصابات بفيروس كورونا تتخطى الـ(5000) اصابة، ولهذا وزارة الصحة العراقية سيكون لها موقف معلن من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3396 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و24 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما كانت حصيلة أمس 5137 إصابة.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 713994، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 650015، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13507.

ويوم أمس، ذكرت وزارة الصحة، أن هناك تقييما للموقف الوبائي الخاص بإصابات كورونا سيعلن عن تفاصيله قبل انتهاء أيام الحظر الثلاثة مساء الأحد المقبل لتحديد كيفية التعامل مع الموقف".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "قبل مساء الأحد سيكون هناك وتقييم من قبل وزارة الصحة للمرحلة المقبلة بعد قرار اللجنة العليا استمرار الحظر الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد".واضاف أن "السمة العامة هي تسجيل عدد إصابات كبير وحالة عدم التزام لدى الأغلبية وستكون هناك توصيات حسب الموقف الوبائي".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس الاربعاء، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال مصدر حكومي إن "اللجنة العليا قررت استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما قررت ايضا إعادة تقييم الموقف الوبائي يوم الأحد".وأضاف، أن "اللجنة قررت ايضا الإبقاء على الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت عضو خلية الأزمة النيابية بيداء خضر، إن الحظر الشامل لم يوقف تسجيل إصابات بكورونا ولم يقلل عدد المصابين وتأثيره الاقتصادي على الناس كبير.وقالت بيداء خضر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق من الدول التي تضررت من الحظر الشامل ولم تستفد منه شيئا في مواجهات وباء فيروس كورونا"، مبينة أن "الحظر يطبق على الكسبة والفقراء فقط، والاغلبية لديهم باجات ويتجولون اثناء الحظر الشامل، كما أن الموظفين مستمرون باستلام الرواتب".وأكدت خضر: "لا فائدة من الحظر الشامل، خصوصاً ان الاصابات اليومية بفيروس كورونا في تزايد"، مشددة على ضرورة الذهاب لبديل "ينص على التشديد على المواطنين بالتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة"، مبينة أن "الحظر الشامل سيقتل الناس جوعاً".

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