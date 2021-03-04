واتساب يفعل خدمة الاتصال عبر تطبيقه الخاص باجهزة الكومبيوتر

2021/03/04 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أصبح بمقدور مستخدمي تطبيق واتساب على الحواسيب المنزلية التواصل بالصورة والصوت، حسب ما أفاد موقع "ذا فيرج"، الخميس.

وكان تطبيق التواصل الاجتماعي العملاق قد بدأ طرح ميزة الاتصال على الحواسيب الثابتة لمجموعة صغيرة من المستخدمين، في نهاية العام الماضي، لكنها عممت الآن.

ولكي يتم تحميل التطبيق على الحاسوب الثابت لابد أن يكون لدى المستخدم حساب مسجل على جهاز محمول أولا.

مكالمات فرديةوستكون الاتصالات على هذه الحواسيب، سواء كانت "بي سي" أو "ماك"، مشفرة، كما هو الحال مع الأجهزة المحمولة، أي أنه لن يكون بمقدور أي طرف آخر رؤية أو سماع ما يدور خلال الاتصال، حسب الموقع.

لكن على المستخدم إدراك أنه ليس بمقدوره، في المرحلة الحالية، سوى التواصل مع شخص واحد.

وقد وعدت واتساب بتوسيع الفكرة لتشمل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو الجماعية، من دون تحديد موعد بعينه.

ويأتي الإعلان عن الخاصية الجديدة، في وقت عزف كثيرون عن استخدام التطبيق بسبب سياسات جديدة متعلقة بالخصوصية، كان من المفترض تطبيقها في ثمانية فبراير لكن تم تأجيلها.

وتعهد التطبيق بمنح مستخدميه وقتا أكبر لمراجعة التغييرات التي سيجريها على سياسة الخصوصية التي يعتمدها.

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