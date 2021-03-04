2021/03/04 | 17:32 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الخميس 4 مارس 2021 | 05:02 مساءً | عدد القراءات : 27

مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الحكمة تسود

أكدت إيران، اليوم الخميس، إحراز تقدم في المشاورات الجارية ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامج طهران النووي.

وكتب مندوب إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، على حسابه في "تويتر": "بفضل مشاورات دبلوماسية موسعة ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلوح في الأفق بادرة أمل في تفادي توتر غير ضروري.



الحكمة تسود".

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