2021/03/04 | 17:34 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 مارس 2021 | 05:32 مساءً | عدد القراءات : 6

للمرة الأولى..



قرار بترحيل 100 لاجئ سوري من دولة أوروبية إلى دمشق

كشفت صحيفة الإندبندنت أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن "دمشق الآن آمنة للعودة إليها".

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وقال إن "بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا".

وأضاف تسفاي: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت.



ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية ".



وتابع "ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها.



عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".

يأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

كانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.



والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.

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