2021/03/04 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار محللون ومتابعون للمشهد العراقي الى ان زيارة بابا الفاتيكان تؤكد ان العراق في دائرة اهتمام المجتمع الدولي.

ويقول المحللون إن أهم أهداف الزيارة تتمثل في مطالبة جميع الفاعلين في المشهد العراقي بضرورة الحفاظ على ما تبقى من المسيحيين بالعراق، حيث أدت الصراعات التي تشهدها البلاد إلى هجرة أغلبهم، مبينين أن الزيارة في حد ذاتها تحمل رسائل اطمئنان إلى المكون المسيحي في العراق كونهم محط اهتمام الكنيسة العالمية بعد الأضرار التي لحقت بهم بعد عام الفين وثلاثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون: زيارة البابا تهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من المسيحيين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون: زيارة البابا تهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من المسيحيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).