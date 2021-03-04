القانونية النيابية: الكرد قدموا عشرات المقترحات بمحتوى واحد وهو اخذ حصة من دون تسليم واردات

2021/03/04 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان الكرد قدموا عشرات المقترحات حول قانون الموازنة وفحواها واحد، مبينا ان مقترحاتهم جميعها تصب بأخذ 12% من الموازنة من دون تسليم واردات النفط والمنافذ.

وقال عضو اللجنة القانونية حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان “مسودة قانون الموازنة اكتملت منذ اكثر من 10 ايام ولن يصوت عليها بسبب الخلافات حول حصة الاقليم في الموازنة”.

واضاف ان “الكرد يرفضون كل الحلول التي تقدم لهم وذات المشكلة تتكرر في كل عام”، مبينا ان “مع كل موازنة تقدم حكومة الاقليم الاف الوعود من اجل تمرير الموازنة واخذ حصتهم من دون تنفيذ لتلك الوعود”.

وتابع ان “الكرد قدموا عشرات المقترحات لكنها ذات فحوى ومحتوى واحد”، لافتا الى ان “مقترحاتهم جميعها تصب باخذ 12% من الموازنة من دون تسليم واردات النفط والمنافذ في الاقليم وعدم فرض اي سلطة للدولة على الاقليم”.انتهى25و

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