كتلة الـ ا. و. ك: نرفض التدخل بشؤون القضاء

2021/03/04 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة السليمانية، يوم الخميس، انها ضد اي تدخل في شؤون القضاء، مؤكدة على سيادة القانون وضرورة احترامه من جانب حكومة اقليم كوردستان قبل باقي الاطراف.

وقالت الكتلة في بيان: "من الواضح للجميع، تم الاعتداء بالسكاكين في السليمانية، خلال الايام المنصرمة، على نائب كوردي في مجلس النواب العراقي.

نثمن دور القوات الامنية في السليمانية لتمكنها من اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة خلال وقت قصير، وفي الوقت نفسه نعرب عن دعمنا الكامل لتصريح لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، حول هذه القضية، ونقف ضد اي تدخل بعمل وشؤون القضاء ونؤكد على سيادة القانون، وكذلك على ضرورة احترامه من قبل حكومة اقليم كوردستان اولا وقبل باقي الاطراف للحد من اقتراف الجرائم.

في ذات الوقت نرفض البيان غير المهني والبعيد عن المسؤولية، للمتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، والتي يعبر عن رأي طرف واحد في مجلس الوزراء".

PUKmedia ترجمة

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