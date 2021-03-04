2021/03/04 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

3224 مشاهدة

اعلن عضو مجلس النواب حسن خلاطي، الخميس، عن تحرك نيابي لتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وذكر خلاطي في لقاء متلفز تابعه ان ار تي عربية، اليوم (4 اذار 2021) ان "هناك توجها نيابيا واضحا لاعتماد سعر صرف جديد للدولار، يكون قريبا مع ما حددته الحكومة في وقت سابق، وبما يضمن مصلحة الفرد العراقي".

واضاف، ان "تحديد سعر صرف الدولار ما بين 1300 – 1350 دينار هو مطلب الكتل السياسية في الوقت الحالي، ليكون حلا وسطا بين ما وضعته الحكومة من سعر وبين مطالبات فئات المجتمع بإعادته الى السعر القديم".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتل نيابية تطرح سعرين جديدين لصرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتل نيابية تطرح سعرين جديدين لصرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).