محكمة استئناف النجف توقف مشروع المقبرة النموذجية

2021/03/04 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اوقفت محكمة استئناف النجف العمل بمشروع المقبرة النموذجيةواظهرت وثيقة قضائية رسمية الزام المحكمة لهيئة استثمار المحافظة بوقف جميع اجراءات التسويق والعرض في المشروع ./انتهى.

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