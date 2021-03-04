الزراعة : صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي الحالي

2021/03/04 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الزراعة صدور توجيه وزاري ، اليوم الخميس لشركة مابين النهرين العامة للبذور، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢١ ، ( كدفعة خامسة).وقالت في بيان ان : الدفعة بنسبة ٢٥% من مبالغ المستحقات غير المدفوعة ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع الشركة ومعامل القطاع الخاص، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات .واهابت الوزارة بالمسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور ومعامل القطاع الخاص لاستلام مستحقاتهم المالية ./انتهى3

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