2021/03/04 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عشية زيارة البابا فرنسيس الاول الى العراق "بزيارة البابا فرنسيس للعراق الشقيق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء ت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبيه بري: زيارة البابا للعراق تؤكد أن المسيحية والاسلام مصدرهما واحد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبيه بري: زيارة البابا للعراق تؤكد أن المسيحية والاسلام مصدرهما واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).