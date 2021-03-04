اتفاق مع روسيا لاستيراد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك للعراق

2021/03/04 | 17:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، توقيع اتفاق على توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم الاتفاق مع روسيا على توريد كمية مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي كشحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع الذي تم هذا اليوم".

وقال وزير النفط رئيس الوفد الحكومي إلى روسيا إحسان عبد الجبار إسماعيل الذى رعى الاتفاق مع صندوق الاستثمارات الروسي الحكومي المسؤول عن إنتاج لقاح سبوتنك، إن "هذه الشحنة تمثل الوجبة الأولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقًا".

وأكد اسماعيل أن "الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية بهدف التعرف على طريقة استخدام هذا اللقاح"، مشيرًا إلى أن "هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود مجلس الوزراء لتوفير كميات كبيرة من اللقاح للمواطنين في سلسلة من الإجراءات للوقاية من فايروس كورونا".

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