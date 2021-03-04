2021/03/04 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني يعتبر استهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان نهاية الأسبوع الماضي تطور في أساليب الضغط الذي تمارسه إيران لارغام الولايات المتحدة لاعادة احياء الاتفاق النووي بين الطرفين.



وتضغط إيران بقوة على الادارة الأمريكية الجديدة لاعادة إحياء ذلك الاتفاق، رغم علمها بالتحديات التي تواجه تلك الادارة في سبيل ذلك، من بينها تحفظات إسرائيل شريك الولايات المتحدة الاستراتيجي في المنطقة.



ورغم هشاشة الرد الإسرائيلي ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران والولايات المتحدة وإسرائيل: التطورات العسكرية الأخيرة - سنية الحسيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران والولايات المتحدة وإسرائيل: التطورات العسكرية الأخيرة - سنية الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).