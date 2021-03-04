سكان ناحية البغدادي يطالبون الحكومة بإخراج القوات الامريكية من عين الأسد

2021/03/04 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عبر سكان محليون في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، الخميس، عن استيائهم من وجود قاعدة امريكية قريبة من الاحياء السكنية.

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