أسعار الغذاء العالمية تواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 2014

2021/03/04 | 18:14 - المصدر: يس عراق

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واصلت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 2014 خلال الشهر الماضي، مع زيادة أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة “فاو”، اليوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي بنحو 2.4 بالمائة خلال فبراير/شباط، ليسجل 116 نقطة.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنحو 1.2 بالمائة، ليسجل 125.7 نقطة خلال فبراير/شباط، كما صعد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 6.2 بالمائة، ليصل إلى 147.4 نقطة،

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.4 بالمائة، مسجلةً مستوى 100.2نقطة وهو الأعلى منذ عام 2017.

فيما زاد مؤشر أسعار الألبان بنحو 1.7 بالمائة، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.6 بالمائة في الشهر الماضي.

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