البرلمان يصوت على ثلاث اتفاقيات دولية

2021/03/04 | 18:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

صوت مجلس النواب، الخميس، على انضمام العراق الى ثلاثة اتفاقيات دولية.

وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام ١٩٧٢.

وأضاف، أن المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك ١٩٥٨).

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥.

وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته بحضور 240 نائبا.



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