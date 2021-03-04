الكشف عن حقيقة إعفاء قائد شرطة ذي قار من منصبه

2021/03/04 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، حقيقة إعفاء قائد شرطة المحافظة من منصبه.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تنفي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر إعفاء قائد الشرطة".ودعت إلى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها ذي قار الآمنة".

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