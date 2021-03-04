شرطة ذي قار تنفي إعفاء قائدها

2021/03/04 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية شرطة ذي قار، الخميس، اعفاء قائدها حازم محمد الوائلي.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 آذار 2021)، إن "ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر إعفاء قائد الشرطة عار عن الصحة".

ودعت شرطة ذي قار، الى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها ذي قار الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين شاكرين تعاون الجميع".

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