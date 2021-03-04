2021/03/04 | 18:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ _٢٠٢١ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 18:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ _٢٠٢١) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ _٢٠٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).