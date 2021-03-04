البرلمان يباشر بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُباشر الان بالتصويت على فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

يشار الى ان مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٠)، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢٤٠ نائباً.

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