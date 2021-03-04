البرلمان يُصوت على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

2021/03/04 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام ١٩٧٢.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام ١٩٧٢”.

يشار الى ان مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٠)، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢٤٠ نائباً.

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