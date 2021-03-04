2021/03/04 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 مارس 2021 | 06:30 مساءً

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البابا يغرد بالعربية قبل ساعات من قدومه للعراق..



سأتوجه برحلة حج لثلاثة ايام

قبل ساعات من زيارته المقررة إلى العراق، بعث البابا فرنسيس برسالة لمتابعيه بشأن الزيارة.



جاء هذا، اليوم الخميس، في تغريدة له باللغة العربية على حسابه في موقع "تويتر".



وقال البابا في تغريدته المتعلقة بالزيارة: "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".



وأضاف: "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرا.



أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".



ويستعد العراق لزياة البابا التي تبدأ غدا الجمعة من العاصمة بغداد، وتضم 4 محافظات أخرى في الجنوب والشمال وإقليم كردستان العراق.



ومن المقرر أن يلتقي البابا، خلال الزيارة مع قادة العراق السياسيين والدينيين، وأبناء الطائفة المسيحية في البلد العربي ذي الأغلبية المسلمة، كما سيؤم عددا من القداسات.

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