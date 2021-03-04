2021/03/04 | 18:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون المحكمة الاتحادية.. التصويت على ست مواد وتاجيل اربع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون المحكمة الاتحادية.. التصويت على ست مواد وتاجيل اربع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون المحكمة الاتحادية.. التصويت على ست مواد وتاجيل اربع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).